Президент Володимир Зеленський вважає, що e справі про вбивство журналіста Павла Шеремета є ймовірність причетності контррозвідки Служби безпеки України. Він уточнив, що до вбивства можуть бути причетні люди з минулої каденції.

Про це глава держави заявив на прес-конференції 20 травня.

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За словами президента, йому невідомо, хто є вбивцею Шеремета, а також він не знає, чи причетні обвинувачені на цю мить особи до цього злочину.

– Чи мають відношення – складно сказати. Імовірність причетності під час минулої каденції тих чи інших осіб, які могли б бути пов’язані з контррозвідкою, напевно є, – заявив Зеленський.

Він також заявив, що при ньому жоден журналіст не був убитий, і він не хоче, щоб це змінилося.

– Я не хочу, щоб це змінилося. Але при мені жоден журналіст так не пішов з життя, – сказав президент.

Вбивство Шеремета

У липні 2016 року в центрі столиці підірвали автомобіль, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Він загинув на місці незабаром після вибуху.

Підозру у вбивстві Шеремета висунули трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку.

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