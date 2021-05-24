Головний виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі назвав посадку в Білорусі державним викраденням літака та повітряним піратством.

Після повідомлення про нібито мінування літак супроводжував білоруський винищувач. Літак Ryanair був змушений здійснити екстрену посадку в Мінську, де затримали засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Офіційні особи Канади та США назвали це затримання абсолютно неприйнятним. Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковен охарактеризував це як авіаційне піратство, що спонсорується державою.

Європейські політики, зокрема в Ірландії та Латвії, закликають до заборони польотів над Білоруссю. Виконавчий директор Ryanair заявив, що його авіакомпанія прийме рекомендації європейських властей щодо цієї заборони.

Затримання Протасевича

23 травня в Мінську затримали Романа Протасевича – засновника Telegram-каналу Nexta, який визнаний екстремістським в Білорусі.

Літак Ryanair прямував з Афін до Вільнюса, проте під час польоту над Білоруссю надійшло повідомлення про нібито мінування літака. Він був змушений здійснити екстрену посадку, під час якої й затримали журналіста.

На борту з ним також перебувала його дівчина Софія Сапега, яку затримали разом з Протасевичем. У Білорусі журналісту може загрожувати смертна кара.

Джерело: Newstalk