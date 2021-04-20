Нардеп Шевченко зустрівся із Лукашенком в Білорусі – у СН чекають пояснень

20 квітня народний депутат від Слуги народу Євген Шевченко зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську. Однак фракція не делегувала його туди. Нині ж у Слузі народу очікують пояснень від чиновника.

Про це заявив очільник політсили Олександр Корнієнко, додавши, що депутати чекатимуть пояснень після його повернення.

За його словами, ні партія Слуга народу, ні однойменна парламентська фракція, ні Міністерство закордонних справ чи Офіс президента не делегували Шевченка на проведення будь-яких переговорів з офіційними особами Білорусі.

Окрім того, Шевченко не є членом парламентської делегації в Білорусі.

– Відповідно, всі зустрічі, які він проводить, – це його особиста ініціатива. Він діє як приватна особа, а не представник держави, – зазначив чиновник.

Водночас Корнієнко підкреслив, що подібні дії порушують порядок реалізації зовнішньої політики України і принцип узгодженості дій всіх гілок влади в міжнародних відносинах.

Натомість Шевченко в ефірі одного із телеканалів заявив, що відповідно до закону про статус народного депутата, має право на відносини “з представниками інших держав” в рамках своїх повноважень і не лізе в справи президента та його політику.

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Ситуація в Білорусі

9 серпня 2020-го у Білорусі спалахнули протести через перемогу на чергових президентських виборах Олександра Лукашенка. Люди були не згодні з такими результатами голосування і вийшли на акції.

Їх розганяли і били силовики. Попри протести людей, Лукашенко провів таємну інавгурацію. А лідер опозиції Світлана Тихановська закликала західні країни продовжити тиснути на нього і його прихильників санкціями.

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