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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Мирний процес на Донбасі зрушиться з мертвої точки в жовтні – Арестович

арестович

Не раніше 1 жовтня стане зрозуміло, в якому напрямку рухається мирний процес на Донбасі.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Він також пояснив, чому не варто сподіватися на якісь зміни до жовтня.

За його словами, зараз готується зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна, яка багато чого може вирішити.

– Друге – можлива зустріч Зеленського і Путіна. Вона також може багато вирішити або не вирішити. Третє – заміна Меркель на чолі Німеччини, яка має відбутися у вересні… Тобто 1 жовтня стане зрозуміло, куди йдемо далі з мирним процесом, – сказав Арестович.

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До того моменту, на його думку, переформатується ситуація в Європі, стане зрозуміло, що з Північним потоком-2, “яка ситуація у чотирикутнику ЄС – США – Росія – Україна”.

Чи можливий прогрес на найближчих засіданнях ТКГ

Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович раніше говорив, що під час найближчих засідань щодо ситуації на Донбасі не варто очікувати значних зрушень або прогресу в переговорах, оскільки на позицію Росії не можуть вплинути навіть Європа і США.

Він наголосив, що РФ нині намагається змусити Україну визнати “ЛДНР”, тому процес консультацій у ТКГ перебуває у стагнації.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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