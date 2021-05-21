Мирний процес на Донбасі зрушиться з мертвої точки в жовтні – Арестович

Не раніше 1 жовтня стане зрозуміло, в якому напрямку рухається мирний процес на Донбасі.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Він також пояснив, чому не варто сподіватися на якісь зміни до жовтня.

За його словами, зараз готується зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна, яка багато чого може вирішити.

– Друге – можлива зустріч Зеленського і Путіна. Вона також може багато вирішити або не вирішити. Третє – заміна Меркель на чолі Німеччини, яка має відбутися у вересні… Тобто 1 жовтня стане зрозуміло, куди йдемо далі з мирним процесом, – сказав Арестович.

До того моменту, на його думку, переформатується ситуація в Європі, стане зрозуміло, що з Північним потоком-2, “яка ситуація у чотирикутнику ЄС – США – Росія – Україна”.

Чи можливий прогрес на найближчих засіданнях ТКГ

Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович раніше говорив, що під час найближчих засідань щодо ситуації на Донбасі не варто очікувати значних зрушень або прогресу в переговорах, оскільки на позицію Росії не можуть вплинути навіть Європа і США.

Він наголосив, що РФ нині намагається змусити Україну визнати “ЛДНР”, тому процес консультацій у ТКГ перебуває у стагнації.