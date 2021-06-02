Запрошенням слідчих з “ЛНР” самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко де-факто визнав псевдореспубліку.

Про це заявив член української делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш у Facebook та зазначив, що після цього Мінськ не можна вважати нейтральною територією.

Читайте Лукашенко просить Путіна відкрити авіамаршрут до Криму через Росію

За словами Гармаша, запрошення слідчих з “ЛДНР” для допиту Романа Протасевича є продуманим та демонстративним кроком.

– Причому, показово, що запрошення маріонетковим “слідчим” “республік” він відправив через справжню другу сторону конфлікту – президента Росії, – наголосив Гармаш.

Передання Протасевича терористам з “ЛНР”

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий передати затриманого опозиційного блогера Романа Протасевича терористам “ЛНР”.

Запит від останніх надійшов через так звану прокуратуру “ЛНР”.

Бойовики заявили, що мають намір перевірити Протасевича на причетність до обстрілів мирного населення.

Джерело: Сергій Гармаш