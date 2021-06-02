Лукашенко хоче передати Протасевича терористам “ЛНР”
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий передати терористам “ЛНР” засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.
Відповідний запит прийшов від так званої генпрокуратури “ЛНР”.
Бойовики нібито мають намір провести слідчий експеримент і перевірити причетність Протасевича до обстрілу мирного населення.
Раніше Протасевич бував на Донбасі в якості журналіста, однак російські ЗМІ поширюють фейкову інформацію про його участь в бойових діях.
Напередодні білоруський державний телеканал ОНТ анонсував сюжет про допит Протасевича, на якому білоруський опозиціонер висловлює впевненість в тому, що його підставили.
Повну версію сюжету мають показати в ефірі білоруського ТБ вже сьогодні.
Арешт Романа Протасевича в Мінську
23 травня в Мінську на вимогу Олександра Лукашенка примусово посадили авіалайнер компанії Ryanair.
На його борту знаходився опозиціонер Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега.
Одразу ж після приземлення літака обох було затримано співробітниками білоруського КДБ.