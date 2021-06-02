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Лукашенко хоче передати Протасевича терористам “ЛНР”

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий передати терористам “ЛНР” засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Відповідний запит прийшов від так званої генпрокуратури “ЛНР”.

Бойовики нібито мають намір провести слідчий експеримент і перевірити причетність Протасевича до обстрілу мирного населення.

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Ситуація у Білорусі: Протасевича відправили у мінське СІЗО КДБ

Раніше Протасевич бував на Донбасі в якості журналіста, однак російські ЗМІ поширюють фейкову інформацію про його участь в бойових діях.

Напередодні білоруський державний телеканал ОНТ анонсував сюжет про допит Протасевича, на якому білоруський опозиціонер висловлює впевненість в тому, що його підставили.

Повну версію сюжету мають показати в ефірі білоруського ТБ вже сьогодні.

Арешт Романа Протасевича в Мінську

23 травня в Мінську на вимогу Олександра Лукашенка примусово посадили авіалайнер компанії Ryanair.

На його борту знаходився опозиціонер Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега.

Одразу ж після приземлення літака обох було затримано співробітниками білоруського КДБ.

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