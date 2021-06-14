До Ради можуть пройти п’ять партій – соцопитування

Лідером рейтингу партій, за які готові голосувати українці, якби вибори до Верховної Ради відбулися у середині травня 2021 року, є Слуга народу – 28,2%. Про це свідчать результати спільного опитування Центру Разумкова та фонду Демократичні ініціативи.

Серед тих, хто визначився з вибором, за Європейську солідарність готові віддати свій голос 18,8% респондентів.

Опозиційна платформа – За життя з результатом 14,1% перебуває на третьому місці, партія Батьківщина (12,6%) – на четвертому.

Закриває п’ятірку лідерів Сила і честь. За цю партію готові голосувати 6,2% респондентів. Інші партії не долають виборчого порогу.

Дослідження проводилося з 14 по 19 травня 2021 року Центром Разумкова спільно та фондом Демократичні ініціативи.

Опитано 2 020 респондентів в усіх регіонах, окрім окупованих територій.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

За результатами опитування, проведеного Рейтингом, п’ятивідсотковий бар’єр на виборах до Верховної Ради, якби вони відбулися в середині травня, подолали б чотири партії: Слуга народу, Європейська солідарність, ОПЗЖ і Батьківщина.

Тобто, згідно з цим рейтингом, Сила і честь не потрапляє до парламенту.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи