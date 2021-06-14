В Раду могут пройти пять партий — соцопрос

Лидером рейтинга партий, за которые готовы голосовать украинцы, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в середине мая 2021 года, является Слуга народа — 28,2%. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Центра Разумкова и фонда Демократические инициативы.

Среди тех, кто определился с выбором, за Европейскую солидарность готовы отдать свой голос 18,8% респондентов.

Оппозиционная платформа – За жизнь с результатом 14,1% находится на третьем месте, партия Батькивщына (12,6%) — на четвертом.

Закрывает пятерку лидеров Сила и честь. За эту партию готовы голосовать 6,2% респондентов. Другие партии не преодолевают избирательный порог.

Исследование проводилось с 14 по 19 мая 2021 года Центром Разумкова совместно и фондом Демократические инициативы.

Опрошено 2 020 респондентов во всех регионах, кроме оккупированных территорий.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По результатам опроса, проведенного Рейтингом, пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду, если бы они состоялись в середине мая, преодолели бы четыре партии: Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ и Батькивщына.

То есть, согласно этому рейтингу, Сила и честь не попадает в парламент.

Источник: Фонд Демократичні ініціативи