Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає можливість проведення позачергових засідань парламенту. Вони можуть відбутися у червні та липні.

Про це він заявив на засіданні погоджувальної ради 14 червня.

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За словами Стефанчука, позачергові засідання Ради можуть відбутися через велику кількість законопроектів, які повинні розглянути в останні три пленарних тижні.

– До завершення цієї сесії залишилося три пленарних тижні… і, з огляду на велику кількість питань, які будуть розглядатися у цей період, можливо будуть деякі позачергові засідання, – зазначив він.

Заступник спікера парламенту доручив комітетам підготуватися до розгляду цих законопроектів.

– Тому я б просив комітети підготуватися до них, особливо щодо питання національної безпеки (це законопроекти 5557 і 5558, – Ред.), це так званий законопроект про деолігархізацію, а також пул екологічних питань, які визначаються президентом теж як дуже важливі, – сказав Стефанчук.

Позачергове засідання Ради

Раніше перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко повідомив, що цього тижня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

Він зазначив, що у другому читанні повинні ухвалити законопроекти з пакету МВФ, про судову реформу та реформу банківської сфери.