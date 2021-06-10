Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко повідомив, що наступного тижня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

– У нас багато питань, які потребують розгляду у другому читанні. Це і закони з пакету МВФ, судова реформа, реформа банківської сфери. Тому ті закони, які пройшли перше читання, вони розглядатимуться на позачерговому засіданні. Це забирає багато часу, – наголосив нардеп.

За його словами, йдеться і про антиолігархічний закон, про зміну податкових правил, пакет законів щодо оборонної промисловості і загалом сфери нацбезпеки – про національний спротив, про критичну інфраструктуру, а ще пакет документів щодо економічних питань.

Корнієнко підтвердив, що наступного тижня нардепи також розглянуть ініційований президентом закон про корінні народи.

Захист корінних народів

18 травня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту невідкладний законопроект (№5506) Про корінні народи України.

У документі визначено права корінних народів, особливості їхньої реалізації, що сприятиме розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.

Глава держави висловив упевненість, що Рада розгляне його у стислі терміни.