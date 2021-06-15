Україна позитивно сприйняла рішення саміту НАТО про те, що стане членом Альянсу, а План дій щодо членства є невід’ємною частиною цього процесу.

Про це повідомили в Офісі президента. Хоча глава держави Володимир Зеленський звернув увагу на відсутність конкретних часових меж наступних кроків у зближенні України з НАТО, які очікували отримати.

– Ми вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту Альянсу 2008 року. Ми продовжимо курс на реформи у сфері безпеки й оборони з тим, щоб іще більше відповідати стандартам взаємосумісності з державами-членами НАТО, – зазначив він.

Також Володимир Зеленський додав, що Україна, не будучи членом Альянсу, вже сьогодні вносить свою вагому частку в забезпечення євроатлантичної безпеки.

Крім того, в Офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський продовжить детальне обговорення євроатлантичних прагнень України. Зокрема, про це йтиметься на його зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Вступ України в НАТО

14 червня у Брюсселі відбувся саміт Північноатлантичного союзу на якому підтвердили обіцянку прийняти Україну в Альянс.

Також країни-члени Альянсу нагадали, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів і засуджують анексію Криму.

Крім того, вони закликали Росію вивести війська зі Сходу країни і припинити підтримувати збройні формування на Донбасі.