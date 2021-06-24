Верховна Рада збереться на два позачергові засідання наступного тижня

У вівторок, 29 червня, та в четвер, 1 липня, Верховна Рада планує провести позачергові засідання.

Про це розповіла заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

За її словами, ВР має намір збиратися близько 16.00 та засідати до пізнього вечора.

Кравчук зазначила, що порядок денний позачергових засідань досі не сформований. У Раді перевіряють, чи готова до розгляду частина законопроектів, а також визначають їх пріоритетність.

– Вже попередньо відомо, що, наприклад, на вівторок може бути винесено поданий президентом законопроект щодо національного опору. Профільний комітет вже рекомендував парламенту його ухвалити, – розповіла заступник голови Слуги народу.

Вона також додала, що на розгляд може також бути винесено законопроекту про критичну інфраструктуру.

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Закон про деолігархізації

Минулого тижня комітет Ради з питань інтеграції України в ЄС забракував президентський закон про деолігархізації.

На думку парламентаріїв, документом необхідні істотні доопрацювання.

Глава комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що в нинішній редакції законопроект не має нічого спільного з духом Угоди про асоціацію.