Збільшення чисельності ЗСУ і національний опір – Зеленський ініціював нові закони

Володимир Зеленський 25 травня вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект, який має на меті збільшення чисельності Збройних Сил України.

Для цього президент запропонував народним обранцям ухвалити закон Про основи національного опору.

Інформація про проекти законів №5557 і №5558 вже є на сайті ВР, однак їхні тексти наразі відсутні.

Реформування ЗСУ

12 травня генерал Руслан Хомчак розкрив п’ять основних цілей реформування та розвитку української армії.

Головнокомандувач ЗСУ виділив такі аспекти:

Запровадження об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління.

Професійний та вмотивований персонал сил оборони та військовий резерв.

Забезпечення ЗСУ сучасними зразками військової техніки.

Розвинута військова інфраструктура, об’єднана логістика.

Досягнення інтегрованих оперативних спроможностей сил оборони.

Зазначені цілі, за словами Руслана Хомчака, враховують найкращі практики та підходи держав-членів НАТО.