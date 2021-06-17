Надання публічних послуг без втручання чиновників: закон схвалили за основу

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №5495 про особливості надання електронних публічних послуг або так званий режим paperless (безпаперовий офіс).

Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати. Документ передбачає цифровізацію всіх публічних послуг.

Його ухвалення у другому читанні зобов’яже держструктури надавати публічні послуги також в електронній формі. Завдяки цьому в українців буде можливість отримати електронну послугу, навіть якщо одна організація не надіслала іншій необхідну про громадянина інформацію.

Крім того, законопроект пропонує запровадити автоматичний режим електронних послуг, які надаватимуться без втручання чиновника.

Також автори документу пропонують створити комплексну електронну публічну послугу, щоб громадянин міг отримати кілька послуг за однією заявою.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що державні органи України з 24 серпня повністю відмовляться від використання паперових документів і перейдуть на цифровий режим роботи.

За його словами, хіхто не зможе вимагати від українця довідки для надання державних послуг.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вже заявляв про плани запровадити режим paperless або безпаперовий офіс, коли буде ухвалено відповідний закон.