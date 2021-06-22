Голова партії Голос, народний депутат Кіра Рудик показала журналістці Ранку у великому місті на ICTV Олександрі Кучеренко будинок, в якому живе, розповіла, скільки витрачає на його утримання, та на чому вдається економити.

Житло вона орендує за $1,2 тис. на місяць – це просторий триповерховий будинок площею 250 кв. м.

Проте за комунальні послуги сплачує близько 6 тис. грн, бо заощаджує на газі. А зробити це вдалося, змінивши постачальника.

– Зараз я плачу 7 грн за газ, а раніше платила 10, – розповіла політик.

Водночас у будинку немає батарей – він опалюється теплою підлогою, а в кімнатах, якими менше користуються, виставляють найнижчу температуру.

Рудик сказала, що за електрику також небагато сплачує, адже користується енергоефективними лампочками.

Втім, вона зізналася, що може витратити чималу суму на шопінг, і показала найдорожчу річ у своєму гардеробі.

– Напевно, це жакет, який я купувала у Чехії. Він коштував близько €1 тис., – сказала нардеп.

А ось у холодильнику політика майже порожньо – лише вода.

– Я дотримуюся правильного харчування, і найлегше це робити, коли ти замовляєш їжу. На це йде десь 300 грн на день, або 2 100 грн на тиждень, – пояснила вона.

Показала Рудик і свою автівку, що їздить на дизелі. За її словами, на пальне витрачає 5-6 тис. грн щомісяця.

У підсумку лічильник економії, з яким Кучеренко прийшла до Рудик, оцінив заощадливість політика у 65%.