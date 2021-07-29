Устінова, Юрчишин і Стефанишина виходять з партії Голос

Народний депутат Олександра Устінова написала заяву про вихід з партії Голос. Вона заявила, що більшість народних депутатів залишають політсилу і не братимуть участь у її з’їзді.

– На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада Голосу штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з’їзді. Він формувався виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва, – пояснила вона.

Свої заяви про вихід з Голосу також оприлюднили ще два народних депутати – Ольга Стефанишина і Ярослав Юрчишин.

Усі троє нардепів, які вийшли з партії, зазначили, що Голосу більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це начебто політсила імені однієї людини – Кіри Рудик, яка існує тільки на папері.

Зі свого боку лідер партії Голос Кіра Рудик заявила, що неможливо в подальшому займатися партійною розбудовою разом з народними депутатами, які заявили про вихід з політсили.

Але вона зауважила, що вони повинні й надалі виконувати програму Голосу, з якою йшли на вибори.

– Ми підкреслюємо, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами у нас немає. І впевнені, що вони розуміють, що як депутати, обрані від партії Голос, повинні продовжити виконувати програму партії, з якою ми виграли вибори, – сказала вона.

Конфлікт у Голосі

16 червня десять депутатів із партії Голос під час засідання Верховної Ради заявили про створення окремого об’єднання Справедливість.

Крім того, вони оголосили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку та ініціювали виключення Кіри Рудик. Тоді нардепи заявили, що керівництво політсили не представляє інтересів навіть половини партійців і депутатів Верховної Ради.

За їхніми словами, більшість керівництва зрадила цінності, декларовані на виборах, і принципи, за якими було обіцяно працювати.

Фото: Голос