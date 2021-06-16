16 червня десять депутатів із партії Голос під час засідання Верховної Ради заявили про створення окремого об’єднання Справедливість.

Крім того, вони оголосили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку та ініціювали виключення Кіри Рудик.

– Учора керівництво нашої партії та фракції фактично перетнуло червону лінію та зрадило інтереси своїх виборців та українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру. Тому ми, десять депутатів, а це половина парламентської фракції Голос, хочемо заявити про створення окремого об’єднання Справедливість, – заявила депутат від Голосу Олександра Устінова.

Депутати заявляють, що фракція Голос вже п’ять місяців, як не існує у Верховній Раді, а її керівництво не представляє інтересів навіть половини партійців і депутатів Верховної Ради.

Більшість керівництва, стверджують представники Голосу, зрадила цінності, декларовані на виборах, і принципи, за якими було обіцяно працювати.

– Саме тому ми об’єдналися в групу Справедливість. Ми – половина фракції Голос – висловлюємо недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку, який порушує закон та положення про фракцію, і вже понад три місяці не скликає засідання фракції, навіть на вимогу більшості народних депутатів у фракції. Ми ініціюємо виключення Кіри Рудик, яка прогулює 60% засідань, – наголосила Устінова.

За її словами, вони обіцяли виборцям виключати депутатів, якщо ті прогулюватимуть 50% засідань.

До об’єднання Справедливість увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

15 червня Верховна Рада підтримала внесення до порядку денного засідання законопроектів №5554 і 5554-1, що скасовують норму про українську мову в трансляції телесеріалів, рекламі й політичній агітації.

Притула заявив про вихід із Голосу

7 червня телеведучий Сергій Притула заявив про вихід із партії Голос.

Він наголосив, що йде не з політики, а з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилася від початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення.

Притула зазначив, що намагався вести діалог із новим керівництвом, однак нічого не вийшло, тому він вирішив дистанціюватися.