Устинова, Юрчишин и Стефанишина выходят из партии Голос

Народный депутат Александра Устинова написала заявление о выходе из партии Голос. Она заявила, что большинство народных депутатов покидают политсилу и не будут участвовать в ее съезде.

— К сожалению, руководство в лице Киры Рудик и контролируемый им политический совет Голоса искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Он формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а по лояльности к руководству, — объяснила она.

Свои заявления о выходе из Голоса также обнародовали еще два народных депутата — Ольга Стефанишина и Ярослав Юрчишин.

Все трое нардепов, которые вышли из партии отметили, что Голоса больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это якобы политсила имени одного человека — Киры Рудик, которая существует только на бумаге.

Со своей стороны лидер партии Голос Кира Рудик заявила, что невозможно в дальнейшем заниматься партийным строительством вместе с народными депутатами, которые заявили о выходе из политсилы.

Но она заметила, что они должны и в дальнейшем выполнять программу Голоса, с которой шли на выборы.

— Мы подчеркиваем, что базовых идеологических разногласий с коллегами у нас нет. И уверены, что они понимают, что как депутаты, избранные от партии Голос, должны продолжить выполнять программу партии, с которой мы выиграли выборы, — сказала она.

Конфликт в Голосе

16 июня десять депутатов из партии Голос во время заседания Верховной Рады заявили о создании отдельного объединения Справедливость.

Кроме того, они объявили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку и инициировали исключение Киры Рудык. Тогда нардепы заявили, что руководство политсилы не представляет интересов даже половины партийцев и депутатов Верховной Рады.

По их словам, большая часть руководства предала ценности, декларируемые на выборах, и принципы, по которым было обещано работать.

Фото: Голос