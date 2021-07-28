У вівторок, 27 липня, у Збройних силах України відбулися значні кадрові зміни. Після рішення президента Володимира Зеленського головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак залишив посаду.

На його місце призначили генерал-майора Валерія Залужного, який донедавна очолював Оперативне командування Північ. Натомість Хомчак не пішов з команди, а став першим секретарем Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

У чому причина кадрових перестановок у збройних силах, чому це відбувається саме зараз та чого варто чекати далі, з’ясували Факти ICTV.

Відставка Хомчака – у чому причини та чого варто очікувати

Вперше про відставку Хомчака повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров. За його словами, причиною стали постійні конфлікти між керівництвом ЗСУ та Міноборони. А Зеленський, навпаки, хоче, щоб ці структури тісно взаємодіяли, тому й прийняв таке рішення.

– Сказати, що це сталося несподівано, я не можу. Питання до Хомчака були й раніше, але найголовніше – це той конфлікт, який у нього був з міністром оборони. Це ненормально, коли в країні, яка перебуває у стані війни, найголовніші військові зводять якісь рахунки, виводячи це в публічну площину, – впевнений політолог Ігор Рейтерович.

Експерт також не відкидає, що до Хомчака були претензії щодо реформування та забезпечення ЗСУ, а також щодо безпосереднього перебування в зоні ООС.

Рішення Зеленського про звільнення Руслана Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ – це також продовження значних кадрових змін у силовій структурі.

Нещодавно Зеленський провів кадрові ротації у керівництві СБУ та Службі зовнішньої розвідки.

– Буквально за останній тиждень президент зробив цілу низку важливих рішень для наведення ладу і зміцнення керівництва в оборонній сфері та у спецслужбах. Це свідчить про те, що він намагається зміцнити силові структури, підвищити їх ефективність і навести корпоративний лад, тому що є суттєві проблеми, що стосуються зокрема повільних темпів реформування та модернізації оборонної сфери та спецслужб, – вважає політолог Володимир Фесенко.

За словами Фесенка, глава держави цінує командність у роботі та здатність разом працювати для однієї мети. Якщо ж він цього не бачить, то вдається до значних кадрових змін.

– Якщо Зеленський бачить неефективність того чи іншого керівника, він не вагається. Він може дати випробувальний термін, такі ситуації були, і зараз, я думаю, є така ситуація з Тараном. Але якщо він уже незадоволений, то йде на різкі кадрові рішення, – каже політолог.

Про конфлікт головнокомандувача ЗСУ Хомчака та очільника Міноборони Андрія Тарана було відомо давно. Разом з перестановками у ЗСУ Зеленський змінив трьох заступників міністра оборони, але це ще не кінець, впевнені експерти.

Якщо ситуація у Міністерстві оборони не зміниться, восени варто чекати й на відставку Андрія Тарана.

– Я більше ніж переконаний, що восени будуть кадрові ротації й в Міністерстві оборони, і буде також новий міністр, – заявив Рейтерович.

Що відомо про Валерія Залужного

Новим головнокомандувачем ЗСУ став 48-річний генерал-майор Валерій Залужний. Він пройшов усі етапи військової служби – від командира взводу до командира батальйону.

– Військові та представники громадянського суспільства, які комунікують з армією, сказали, що до цієї людини взагалі немає питань. Людина професійна, фахова, може спілкуватися з військовими незалежно від їхніх звань, розуміє, що потрібно армії. Побоювань щодо того, що він буде не на своєму місці, немає. Єдине, що викликає застереження, – Залужному потрібен буде час для того, щоб увійти у стан страв. Хоча, якщо розібратися, Хомчак входив у стан справ майже рік. Тому будемо сподіватися, що він впорається набагато швидше, – резюмував Ігор Рейтерович.

У 2018 році Залужний став начальником Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ, а у 2019 році – командувачем оперативного командування Північ. Більш детальну біографію Валерія Залужного читайте у матеріалі.

Фото: Валерій Залужний, Генеральний штаб ЗСУ