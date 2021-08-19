У німецькому уряді розповіли про програму візиту Меркель до України 22 серпня та її зустріч із Зеленським.

Кабмін Німеччини підтвердив дату та повідомив, що канцлер розпочне свій візит із покладання квітів до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата.

Далі запланована зустріч із Зеленським на якій він вручить Меркель Орден Свободи, що є найвищим в Україні орденом заслуг.

Після цього німецький канцлер зустрінеться із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Також в уряді трохи розкрили теми на які говоритимуть Меркель та Зеленський – це двостороння економічна політика Німеччини та України, запровадження реформ в Україні та питання виконання мінських домовленостей.

Візит Меркель до Росії

13 серпня стало відомо, що перед тим, як відвідати Київ Меркель поїде до Москви та зустрінеться там із Володимиром Путіним.

Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайбер і додав, що до Росії Меркель полетить 20 серпня.

За словами Зайберта те, що Меркель зустрінеться із президентом РФ “є абсолютно очевидним”.

Детальніше про візит Меркель до Москви читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Уряд Німеччини