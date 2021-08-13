Канцлер Німеччини Ангела Меркель перед приїздом до України відвідає Росію. Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

За словами Зайберта, Меркель полетить до Москви 20 серпня, а 22 приїде до Києва, де зустрінеться із президентом Зеленським.

Представник німецького уряду зазначив, що в Росії Меркель неодмінно зустрінеться із Володимиром Путіним.

– Канцлер в п’ятницю відвідає Москву, а в неділю – Київ. Цілком очевидно, що вона зустрінеться з президентом, – сказав Зайберт.

Інших деталей візиту до Москви урядовець доки не розкрив і заявив, що не може цього зробити.

Зустріч Меркель та Зеленського

Візит Меркель до України та її зустріч із президентом Зеленським призначені на 22 серпня.

Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров. Німецький канцлер та український президент планують обговорити питання безпеки та двосторонні відносини між країнами.

Значну увагу буде приділено і загрозі від російського газопроводу Північний потік-2. Про що ще розмовлятимуть Меркель та Зеленський, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.