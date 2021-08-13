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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Меркель відвідає Росію перед візитом до України

ангела меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель перед приїздом до України відвідає Росію. Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

За словами Зайберта, Меркель полетить до Москви 20 серпня, а 22 приїде до Києва, де зустрінеться із президентом Зеленським.

Представник німецького уряду зазначив, що в Росії Меркель неодмінно зустрінеться із Володимиром Путіним.

– Канцлер в п’ятницю відвідає Москву, а в неділю – Київ. Цілком очевидно, що вона зустрінеться з президентом, – сказав Зайберт.

Інших деталей візиту до Москви урядовець доки не розкрив і заявив, що не може цього зробити.

Зустріч Меркель та Зеленського

Візит Меркель до України та її зустріч із президентом Зеленським призначені на 22 серпня.

Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров. Німецький канцлер та український президент планують обговорити питання безпеки та двосторонні відносини між країнами.

Значну увагу буде приділено і загрозі від російського газопроводу Північний потік-2. Про що ще розмовлятимуть Меркель та Зеленський, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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