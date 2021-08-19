В немецком правительстве рассказали о программе визита Меркель в Украины 22 августа и ее встрече с Зеленским.

Кабмин Германии подтвердил дату и сообщил, что канцлер начнет свой визит с возложения цветов к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

Далее запланирована встреча с Зеленским на которой он вручит Меркель Орден Свободы, что является самым высшим в Украине орденом заслуг.

После этого немецкий канцлер встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Также в правительстве немного раскрыли темы на которые будут говорить Меркель и Зеленский — это двусторонняя экономическая политика Германии и Украины, внедрение реформ в Украине и вопросы выполнения минских договоренностей.

Визит Меркель в Россию

13 августа стало известно, что перед тем, как посетить Киев Меркель поедет в Москву и встретится там с Владимиром Путиным.

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайбер и добавил, что в Россию Меркель полетит 20 августа.

По словам Зайберта то, что Меркель встретится с президентом РФ является “абсолютно очевидным”.

Подробнее о визите Меркель в Москву читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Правительство Германии