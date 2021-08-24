У понеділок, 23 серпня, до України прибув третій евакуаційний борт із Афганістану.

Про виліт літака раніше повідомив президент Володимир Зеленський.

Український лідер також подякував співробітникам Міністерства закордонних справ за організацію операції з евакуації громадян із Афганістану.

В свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що український літак був останнім, який вилетів із Кабулу.

– На саміті Кримської платформи я постійно відволікався на телефон. Тому що вже дві доби наша команда працювала над третім евакуаційним рейсом з Кабулу. На кожні десять проблем, які ми вирішували, з’являлися ще більше нових, – розповів Кулеба.

Кулеба подякував США за втручання заступника держсекретаря Вікторії Нуланд, після якого рішення питань, що виникли пішло значно швидше.

Очільник МЗС також зазначив, що особисто доповів про виліт літака президенту просто під час саміту Кримської платформи.

За його словами, якби борт не вилетів протягом години, то наші громадяни залишилися б в Афганістані на невизначений термін, оскільки через годину після вильоту аеропорт Кабулу припинив всі рейси.

Кулеба також висловив подяку власним колегам, зокрема Євгену Єніну, Роману Горяйнову та Василю Серватюку.

Вже третій борт: в Україну повернувся евакуаційний рейс із Афганістану / 4 фотографии

Міністр зазначив, що саме вони організовували та координували евакуаційну операцію.

Виліт літака із Афганістану переносили кілька разів. На літаку евакуювали 103 особи, з яких 40 – громадяни України та їхні діти, а також п’ятеро членів екіпажу.

Крім того, з захопленої талібами країни вивезли маленьких дітей.

Евакуйованих зустрічала офіційна делегація МЗС, а журналістів до людей не допустили, оскільки люди виснажені після важкого перельоту.

Нагадаємо, в неділю, 22 серпня, в Україну з Кабулу прилетів другий евакуаційний рейс, на якому вивезли не лише українців, а й громадян інших держав.

Як розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, одним з українців був громадянин, який працював на військовій базі США за контрактом і застряг у Кабулі після захоплення талібами міста.

Кулеба нагадав, що пропагандистські ЗМІ РФ поширювали фейки про те, що Київ нібито покинув людей, однак дипломат наголосив, що Україна ніколи не залишить своїх громадян без допомоги, в якій би точці земної кулі ті не знаходились.