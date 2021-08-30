Довгоочікувана зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом у Білому домі відбудеться вже 1 вересня. Зустріч переносили двічі на один день – спочатку глави держав повинні були зустрітися 30 серпня, але через наближення до США урагану та ситуацію в Афганістані візит Зеленського перенесли.

В Офісі президента вже оприлюднили головні теми зустрічі. Йтиметься про допомогу Києву у протидії російській агресії, загострення ситуації у Чорноморському регіоні та на Донбасі, а також деокупацію Криму.

Серед інших важливих тем – план щодо зміцнення енергетичної безпеки України. Він стосується російського газопроводу Північний потік-2.

Що пишуть західні ЗМІ про зустріч Зеленського і Байдена – читайте в матеріалі.

Відмінна можливість зміцнити відносини ( The New York Times )

Вперше за останні чотири роки до Білого дому приїжджає український президент.

На зустрічі у Зеленського буде відмінна можливість зміцнити відносини між двома країнами. Але це також останній шанс зупинити Північний потік-2. Якщо він зможе переконати Байдена, це була б велика перемога для всієї Європи, яка захистить її від катастрофічної залежності від російського газу.

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Але якщо Зеленський зазнає невдачі, єдиним переможцем стане Росія. І ніяка сума компенсації не здатна це змінити.

Позиція Зеленського щодо Північного потоку-2 Foreign Brief)

Що стосується енергетичної безпеки, то Зеленський, скоріш за все, підтвердить свою опозицію щодо газопроводу Північний потік-2, який транспортуватиме російський газ через Балтійське море до Німеччини. Київ каже, що трубопровід є стратегічною загрозою, тому що він повністю обходить Україну та дозволить Москві через політичні причини перенаправити постачання газу в Західну Європу.

Розбіжності Зеленського та Байдена щодо Північного потоку-2 National Review)

Хоча Байден пообіцяв захистити Україну від безперервної кампанії Москви щодо ослаблення країни, він опинився у розбіжностях із Зеленським на початку свого власного президентства. Після того як цієї весни команда Байдена відмовилася ввести санкції США проти Північного потоку-2, Зеленський публічно висловився проти цього кроку. Він заявив, що американські чиновники не сказали йому про це заздалегідь, і вимагав, щоб Байден зустрівся із ним.

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Потім чиновники адміністрації у Вашингтоні використовували проблеми України з корупцією як “політичну палицю”. Вони сказали, що Байден вирішив не поспішати з організацією зустрічі із Зеленським через побоювання, що він “відкотився” щодо питань корупції.

Втім, після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 16 червня Володимира Зеленського запросили в Білий дім, проте ця зустріч відбудеться майже за три місяці після зустрічі Байдена з Путіним.

Права людини в Україні ( Human Rights Watch )

Байдену або будь-кому не потрібно пом’якшувати питання проблеми прав людини в Україні. Зміцнення прав людини – найкращий спосіб зміцнити демократію і безпеку України. Зустріч – ідеальний шанс для обох лідерів продемонструвати та розставити пріоритети у своїх демократичних повноваженнях.

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Зеленський повинен зосередитися на трьох речах під час зустрічі з Байденом (Euobserver)

По-перше, президенти двох країн повинні зосередитися на безперервній російській агресії на сході України. На щастя для України, Байден дуже добре знайомий з конфліктом, оскільки працював на українському напрямку в адміністрації екс-президента Барака Обами.

По-друге, Зеленському слід зажадати ясності щодо відносин України з НАТО. Зеленський і Байден могли б використовувати це як можливість обговорити, яких ще заходів необхідно вжити, перш ніж Україна отримає план дій щодо членства.

По-третє, український президент повинен обговорити свою антикорупційну ініціативу зі своїм американським колегою.