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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Війна на Донбасі стане першочерговим питанням під час зустрічі Зеленського та Байдена – Разумков

Війна на Донбасі стане першочерговим питанням під час зустрічі Зеленського та Байдена – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав першочергове питання, яке президент України Володимир Зеленський обговорить з президентом США Джо Байденом. Зустріч повинна відбутися 1 вересня.

Про це Разумков розповів журналістам 30 серпня в Донецькій області.

За його словами, головною темою обговорення президентів стане російська агресія на Донбасі. 

– Я думаю, що питання війни завжди перебуває на першому плані, тому що це питання життя людей. Воно завжди було, є і буде (на першому плані, – Ред.)… А для нас, для країни, яка перебуває в стадії війни – це питання номер один цілодобово. І я так розумію, що і питання Північного потоку-2 буде також однією з ключових тем для обговорення. Та інші поточні питання, – заявив голова парламенту. 

Нагадаємо, раніше Білий дім переніс дату зустрічі Байдена і Зеленського на 1 вересня. Це вже друге перенесення зустрічі – спочатку вона мала відбутися 30 серпня. 

Наприкінці липня Офіс президента оприлюднив головні теми зустрічі президентів США та України.

Серед важливих тем – протидія російській агресії та план щодо зміцнення енергетичної безпеки України, який стосується російського газопроводу Північний потік-2.

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