Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав першочергове питання, яке президент України Володимир Зеленський обговорить з президентом США Джо Байденом. Зустріч повинна відбутися 1 вересня.

Про це Разумков розповів журналістам 30 серпня в Донецькій області.

За його словами, головною темою обговорення президентів стане російська агресія на Донбасі.

– Я думаю, що питання війни завжди перебуває на першому плані, тому що це питання життя людей. Воно завжди було, є і буде (на першому плані, – Ред.)… А для нас, для країни, яка перебуває в стадії війни – це питання номер один цілодобово. І я так розумію, що і питання Північного потоку-2 буде також однією з ключових тем для обговорення. Та інші поточні питання, – заявив голова парламенту.