Корнієнко анонсував можливі зміни у складі Кабміну вже цієї осені

Склад Кабінету міністрів України найближчої осені може зазнати змін.

Про це розповів заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко в коментарі журналістам.

– Будемо дивитися, як складеться ситуація. Десь, можливо, міністри самі будуть просити про відставку. Десь, можливо, будуть якісь подання з боку президента або депутатів, – заявив політик.

За його словами, Верховна Рада готова оперативно реагувати на будь-які кадрові питання, які можуть виникнути.

Нардеп також додав, що для голосування щодо звільнення або призначення міністрів не потребує внесення до порядку денного парламенту.

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Нагадаємо, в липні Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який займав цей пост з 2014 року.

На його місце за поданням президента України було призначено голову комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Крім того, свою посаду також позбувся заступник Авакова – Антон Геращенко, який працював у МВС з 2019 року.