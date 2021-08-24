Корнієнко анонсував можливі зміни у складі Кабміну вже цієї осені

Склад Кабінету міністрів України найближчої осені може зазнати змін.
Про це розповів заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко в коментарі журналістам.
– Будемо дивитися, як складеться ситуація. Десь, можливо, міністри самі будуть просити про відставку. Десь, можливо, будуть якісь подання з боку президента або депутатів, – заявив політик.
За його словами, Верховна Рада готова оперативно реагувати на будь-які кадрові питання, які можуть виникнути.
Нардеп також додав, що для голосування щодо звільнення або призначення міністрів не потребує внесення до порядку денного парламенту.
Нагадаємо, в липні Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який займав цей пост з 2014 року.
На його місце за поданням президента України було призначено голову комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.
Крім того, свою посаду також позбувся заступник Авакова – Антон Геращенко, який працював у МВС з 2019 року.