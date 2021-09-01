Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину в условиях российской агрессии. Об этом он сообщил во время встречи в Вашингтоне с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.

Остин поздравил украинскую делегацию с 30-летием независимости и отметил неуклонную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантического развития Украины.

— Вы можете рассчитывать на нашу постоянную поддержку в условиях агрессии России, чтобы помочь Украине реализовать свои евроатлантические устремления в поддержку более безопасной, процветающей, демократической и свободной страны.

Владимир Зеленский выразил соболезнования американцам в связи с гибелью военных во время операции по эвакуации людей в Афганистане. Глава государства отметил, что украинские бойцы также были рядом с американскими в Кабуле.

— Мы можем оценить вашу потерю, особенно учитывая, что восьмой год подряд теряем жизни наших солдат на востоке Украины в войне с Россией.

Зеленский также заявил, что соглашения, подписанные между Украиной и США в Вашингтоне, выведут отношения между странами на новый уровень. А глава Пентагона заверил, что договоренности будут способствовать реализации общих задач, а именно — противостоянию российской агрессии, внедрению реформ для членства в НАТО и укреплению безопасности Черного моря.

Украинская делегация во главе с Зеленским прибыла в США 31 августа. В Вашингтоне они подписали ряд соглашений с американскими партнерами, в частности меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС.

1 сентября ожидается важнейшее событие визита — встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.