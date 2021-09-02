1 вересня у Вашингтоні проходить зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Президент США приймає українського колегу в Овальному кабінеті Білого дому.

Перед переговорами в розширеному форматі та віч-на-віч лідери виступили з короткими заявами для преси.

Перші заяви Володимира Зеленського та Джо Байдена – у матеріалі Фактів ICTV.

Головні тези:

Байден сказав, що у США та України спільні цінності, наголосивши, що Сполучені Штати залишаються прихильниками її суверенітету та територіальної цілісності.

Президент США також висловив непохитну підтримку членства України в НАТО.

США виділять Україні $60 млн саме через агресію Росії.

Зеленський, у свою чергу, нагадав, що Україна втратила на Донбасі 15 тис. найкращих людей.

Глава держави передав Байдену список із 450 полонених українців і попросив сприяння у їх звільненні.

Президент України подякував американському за передачу понад 2 млн доз вакцини від коронавірусу.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський на чолі української делегації прибув до США 31 серпня з дводенним робочим візитом.

Того ж дня у Вашингтоні глава держави зустрівся з американськими партнерами в Міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку та NASA.

А сьогодні, 1 вересня, перед переговорами з Байденом Зеленський зустрівся з представниками великого американського бізнесу: керівниками Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin та інших компаній.

Завершиться візит Зеленського до США зустріччю з представниками Конгресового українського кокусу, а також участю президента та першої леді у відкритті Українського дому.