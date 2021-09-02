Україна і США закликали РФ виконати зобов’язання щодо припинення вогню на Донбасі

Виконати зобов’язання щодо припинення вогню на Донбасі та докласти зусиль щодо врегулювання конфлікту для завершення війни. З таким закликом Україна і США звернулися до Росії в спільній заяві щодо стратегічного партнерства.

– Разом ми закликаємо Росію виконати зобов’язання з припинення вогню на сході України і по-справжньому брати участь в зусиллях з врегулювання конфлікту для завершення війни, – йдеться в документі.

Відзначається, що російська агресія проти України забрала вже понад 14 тис. життів, дестабілізувала Європу і Чорноморський регіон.

Водночас США ніколи не визнають російську спробу анексії Криму і підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включаючи нормандський формат, спрямованих на врегулювання конфлікту, розв’язаного РФ на сході України, дипломатичним шляхом на основі міжнародного права.

Йдеться також про Кримську платформу – Штати підтримують зусилля України щодо привернення міжнародної уваги до наслідків російської окупації Криму.