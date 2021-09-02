За кілька годин у президента України Володимира Зеленського почнуться зустрічі в Каліфорнії. Про це повідомив його речник Сергій Никифоров.

– Завтра зранку (зараз у Каліфорнії перша година ночі, – Ред.) в президента України відбудеться зустріч із СЕО компанії Apple Тімом Куком. Опісля – виступ у Стенфордському університеті, – оприлюднив графік на найближчий час прес-секретар глави держави.

Володимир Зеленський спілкуватиметься із провідними інвесторами та представниками венчурних фондів Кремнієвої долини.

Окремо в президента буде зустріч з українськими підприємцями та спеціалістами долини.

Після цього глава держави ознайомиться з роботою національної гвардії Каліфорнії.

На честь приїзду Володимира Зеленського будівлю мерії міста Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора. Такий жест став ініціативою влади штату.

Візит президента України до Каліфорнії є першим за всю історію незалежності.

1 вересня президент України мав двогодинну зустріч із президентом США Джо Байденом в Овальному кабінеті Білого дому.

За підсумками переговорів сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України й США.

Зеленський став другим європейським лідером після канцлера Німеччини Ангели Меркель, який відвідав Білий дім після інавгурації Байдена, на чому закцентували увагу більшість американських ЗМІ.

Джерело: Сергій Никифоров