За кілька годин у президента України Володимира Зеленського почнуться зустрічі в Каліфорнії. Про це повідомив його речник Сергій Никифоров.
– Завтра зранку (зараз у Каліфорнії перша година ночі, – Ред.) в президента України відбудеться зустріч із СЕО компанії Apple Тімом Куком. Опісля – виступ у Стенфордському університеті, – оприлюднив графік на найближчий час прес-секретар глави держави.
Володимир Зеленський спілкуватиметься із провідними інвесторами та представниками венчурних фондів Кремнієвої долини.
Окремо в президента буде зустріч з українськими підприємцями та спеціалістами долини.
Після цього глава держави ознайомиться з роботою національної гвардії Каліфорнії.
На честь приїзду Володимира Зеленського будівлю мерії міста Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора. Такий жест став ініціативою влади штату.
Візит президента України до Каліфорнії є першим за всю історію незалежності.
1 вересня президент України мав двогодинну зустріч із президентом США Джо Байденом в Овальному кабінеті Білого дому.
За підсумками переговорів сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України й США.
Зеленський став другим європейським лідером після канцлера Німеччини Ангели Меркель, який відвідав Білий дім після інавгурації Байдена, на чому закцентували увагу більшість американських ЗМІ.
Джерело: Сергій Никифоров