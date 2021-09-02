Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Білому домі запропонував Джо Байдену долучитись до мирного врегулювання війни на Донбасі.

– Ми говорили про Донбас. Я запропонував формати імплементації представників США на рівні президента до мирного врегулювання війни на Донбасі. Сполучені Штати обміркують мою пропозицією, тому що до зустрічі я не озвучував деталей, – пояснив Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з Джо Байденом 1 вересня.

На уточнювальне запитання журналістів, буде це нормандський чи якийсь інший формат, глава держави, посміхнувшись, відповів: Якийсь формат.

За словами президента, українська сторона озвучила ряд пропозицій і щодо безпеки в Чорноморському регіоні.

У чому саме вони полягають, глава держави не уточнив, оскільки питання пов’язане з обороною, лише додав, що США дасть відповідь після опрацювання деталей озвучених Україною тез.

– Багато разів на зустрічі звучало слово Крим. США, зокрема, вважають Кримську платформу потужною ініціативою і хочуть її підтримувати, – зазначив Володимир Зеленський.

Президенти України та США після двогодинних переговорів в Овальному кабінеті Білого дому 1 вересня оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України й США.

2 вересня глава держави зустрінеться із СЕО компанії Apple Тімом Куком та представниками венчурних фондів Кремнієвої долини, а також виступить у Стенфордському університеті й ознайомиться з роботою національної гвардії Каліфорнії.