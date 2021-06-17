У Верховній Раді сталася бійка між народним депутатами від Слуги народу і представниками партії Опозиційна платформа – За життя.

Сутичка сталася під час розгляду законопроекту про реформування Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Зокрема, представників фракції Опозиційна платформа – За життя образили деякі слова народного депутата від Слуги народу Микити Потураєва, сказані про їхню політичну силу.

Зокрема, Микита Потураєв, виступаючи з трибуни у парламенті, сказав:

– Нас питали, коли закінчиться епоха бідності. Це буде, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона, коли повсталий народ витягне оцю фракцію (ОПЗЖ, – Ред.), сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми – демократична країна і мусимо йти повільно, і знищувати вас політично разом з усіма іншими фракціями цього парламенту. Ось коли закінчиться епоха бідності і епоха брехні.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в роботі на 15 хв. і закликав усіх народних депутатів думати, хто і що говорить з трибуни.

Після перерви Микита Потураєв вибачився за свої слова і зазначив, що жодна людина, присутня у залі Верховної Ради, не заслуговує на будь-які репресії.

Зі свого боку фракція Опозиційна платформа – За життя вимагає негайно скликати регламентний комітет, щоб дати оцінку висловлюванням очільника Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва.

Фото: Олексій Гончаренко