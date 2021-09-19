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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Соколова |

Під посиленою охороною: як пройшов Марш рівності в центрі Києва

Під посиленою охороною: як пройшов Марш рівності в центрі Києва

У центрі Києва в неділю, 19 вересня, відбувся Марш рівності 2021 на підтримку прав людини для представників ЛГБТ-спільноти. Захід уже завершився.

За оцінками організаторів, у ньому взяли участь близько семи тисяч людей.

Марш стартував об 11:00. Колона учасників заходу розпочала ходу на вулиці Володимирській.

Марш продовжився по бульвару Тараса Шевченка, а далі – вулицями Терещенківська та Льва Толстого до площі Льва Толстого. Там хода і завершилася, її учасники почали розходитися та спускатися в метро.

Учасники ходи несли плакати з гаслами на захист ЛГБТ-спільноти (Fight for right, Ми за любов без обмежень, Будь собою – ми з тобою, Бунтуй, кохай, права не віддавай тощо) та відповідну символіку, прапори ЛГБТ.

Вони скандували: Свобода – це наша врода, Традиція України – в свободі і родині, Права людини понад усе та інші гасла.

У центрі столиці можна було помітити танцювальну платформу із представниками ЛГБТ-спільноти.

До маршу долучилися іноземні дипломати. Зокрема, участь у заході взяв посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг.

Після завершення Маршу рівності його учасників закликали сховати ЛГБТ-символіку та прямувати до станції метрополітену Площа Льва Толстого.

Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Марш рівності
Під посиленою охороною: як пройшов Марш рівності в центрі Києва / 7 фотографий

Через захід поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України були переведені в столиці на посилений варіант несення служби, аби запобігти можливим провокаціям. На місці були присутні поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки.

На вулицях можна було побачити кордони правоохоронців. Периметр ходи був обнесений огорожами, на маршруті знаходилася велика кількість поліцейських автомобілів та автозаків.

Не обійшлося і без противників ЛГБТ-прайду, які зібралися біля парку Шевченка в центрі столиці. Проте марш завершився без провокацій.

Через марш перекривали деякі станції метрополітену та рух транспорту.

Марш пройшов під гаслом Пліч-о-пліч на захист рівноправ’я.

Головна тематика КиївПрайду цього року: Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки.

Цього року було випущено маніфест Маршу рівності, який містить перелік вимог до чинної влади. Серед них – ухвалення законопроекту № 5488 щодо боротьби з дискримінацією та відповідальності за злочини, спровоковані гомофобією, трансфобією та іншими формами нетерпимості. Про деталі – читайте в матеріалі.

Фото: ГО Інсайт

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