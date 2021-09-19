У центрі Києва в неділю, 19 вересня, відбувся Марш рівності 2021 на підтримку прав людини для представників ЛГБТ-спільноти. Захід уже завершився.

За оцінками організаторів, у ньому взяли участь близько семи тисяч людей.

Марш стартував об 11:00. Колона учасників заходу розпочала ходу на вулиці Володимирській.

Марш продовжився по бульвару Тараса Шевченка, а далі – вулицями Терещенківська та Льва Толстого до площі Льва Толстого. Там хода і завершилася, її учасники почали розходитися та спускатися в метро.

Учасники ходи несли плакати з гаслами на захист ЛГБТ-спільноти (Fight for right, Ми за любов без обмежень, Будь собою – ми з тобою, Бунтуй, кохай, права не віддавай тощо) та відповідну символіку, прапори ЛГБТ.

Вони скандували: Свобода – це наша врода, Традиція України – в свободі і родині, Права людини понад усе та інші гасла.

У центрі столиці можна було помітити танцювальну платформу із представниками ЛГБТ-спільноти.

До маршу долучилися іноземні дипломати. Зокрема, участь у заході взяв посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг.

Gearing up for ⁦@KyivPride⁩. In ten minutes we start marching! Happy Pride Kyiv!!!! pic.twitter.com/wDDUIqgXP0 — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) September 19, 2021

Після завершення Маршу рівності його учасників закликали сховати ЛГБТ-символіку та прямувати до станції метрополітену Площа Льва Толстого.

Під посиленою охороною: як пройшов Марш рівності в центрі Києва / 7 фотографий

Через захід поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України були переведені в столиці на посилений варіант несення служби, аби запобігти можливим провокаціям. На місці були присутні поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки.

На вулицях можна було побачити кордони правоохоронців. Периметр ходи був обнесений огорожами, на маршруті знаходилася велика кількість поліцейських автомобілів та автозаків.

Не обійшлося і без противників ЛГБТ-прайду, які зібралися біля парку Шевченка в центрі столиці. Проте марш завершився без провокацій.

Через марш перекривали деякі станції метрополітену та рух транспорту.

Марш пройшов під гаслом Пліч-о-пліч на захист рівноправ’я.

Головна тематика КиївПрайду цього року: Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки.

Цього року було випущено маніфест Маршу рівності, який містить перелік вимог до чинної влади. Серед них – ухвалення законопроекту № 5488 щодо боротьби з дискримінацією та відповідальності за злочини, спровоковані гомофобією, трансфобією та іншими формами нетерпимості. Про деталі – читайте в матеріалі.

Фото: ГО Інсайт