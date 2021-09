У центрі Києва в неділю, 19 вересня, відбувся Марш рівності 2021 на підтримку прав людини для представників ЛГБТ-спільноти. Захід уже завершився.

За оцінками організаторів, у ньому взяли участь близько семи тисяч людей.

Марш стартував об 11:00. Колона учасників заходу розпочала ходу на вулиці Володимирській.

Марш продовжився по бульвару Тараса Шевченка, а далі – вулицями Терещенківська та Льва Толстого до площі Льва Толстого. Там хода і завершилася, її учасники почали розходитися та спускатися в метро.

Учасники ходи несли плакати з гаслами на захист ЛГБТ-спільноти (Fight for right, Ми за любов без обмежень, Будь собою – ми з тобою, Бунтуй, кохай, права не віддавай тощо) та відповідну символіку, прапори ЛГБТ.

Вони скандували: Свобода – це наша врода, Традиція України – в свободі і родині, Права людини понад усе та інші гасла.

У центрі столиці можна було помітити танцювальну платформу із представниками ЛГБТ-спільноти.

До маршу долучилися іноземні дипломати. Зокрема, участь у заході взяв посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг.

Gearing up for ⁦@KyivPride⁩. In ten minutes we start marching! Happy Pride Kyiv!!!! pic.twitter.com/wDDUIqgXP0

— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) September 19, 2021