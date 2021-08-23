Україна отримала від МВФ $1,7 млрд за спеціальною програмою

Україна отримала $1,9 млрд від Міжнародного валютного фонду за спеціальною програмою. По це повідомила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

– Сьогодні $1,9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ! Це кошти нової емісії, які Рада директорів МВФ розподілила між країнами, пропорційно їхньому капіталу в МВФ. Чудовий подарунок до Дня Незалежності! – написала вона у Facebook.

Напередодні директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила, що Україна отримає $2,7 млрд в межах спеціальних прав на запозичення.

Загальна сума програми, яку 23 серпня затвердив МВФ, становить $650 млрд. За словами Кристаліни Георгієвої, ці кошти повинні дати значний поштовх для усього світу, оскільки вони є унікальною можливістю подолати безпрецедентну кризу.

Крім того, на думку директора-розпорядника МВФ, програма сприятиме поповненню валютних резервів країн і зменшення їх залежності від необхідності внутрішніх або зовнішніх кредитів.