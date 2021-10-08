Народний депутат від депутатської групи За майбутнє Анна Скороход знепритомніла в будівлі комітетів Верховної Ради.

На місце прибула швидка, яка її госпіталізувала. Наразі Анна Скороход перебуває в лікарні. Про це журналістам повідомив член групи За майбутнє Дмитро Лубінець. За його словами, найімовірніше, у неї підвищився тиск.

– У нашій групі всього 22 людини, і ми досить добре спілкуємося один з одним. Пані Ганна сидить в залі пленарних засідань поряд з Антоном Поляковим, про смерть якого стало відомо сьогодні. Вони найбільше спілкувалися. Я думаю, що це її реакція на те, що він загинув. Вона знепритомніла у будівлі комітетів Верховної Ради за вул. Садова, 3А. Після цього терміново викликали швидку, – розповів він.

Дмитро Лубінець також додав, що Анну Скороход намагалися привести до тями в приміщенні комітетів. Їй навіть стало трохи краще, але потім вона знову знепритомніла. Тому її вирішили терміново госпіталізувати.

8 жовтня стало відомо про смерть Антона Полякова – народного депутата від депутатської групи За майбутнє. У поліції повідомили, що йому стало зле в таксі. Нардепа намагались реанімувати лікарі швидкої, але він помер.

Пізніше Київська міська прокуратура повідомила, що причиною смерті депутата Антона Полякова стала гостра серцева недостатність.

За фактом смерті депутата від фракції За майбутнє Антона Полякова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою Природна смерть.