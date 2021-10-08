Народный депутат от депутатской группы За будущее Анна Скороход потеряла сознание в здании комитетов Верховной Рады.

На место прибыла скорая, которая ее госпитализировала. Сейчас Анна Скороход находится в больнице. Об этом журналистам сообщил член группы За будущее Дмитрий Лубинец. По его словам, скорее всего, у нее повысилось давление.

— В нашей группе всего 22 человека, и мы довольно хорошо общаемся друг с другом. Госпожа Анна сидит в зале пленарных заседаний рядом с Антоном Поляковым, о смерти которого стало известно сегодня. Они больше всего общались. Я думаю, что это ее реакция на то, что он погиб. Она потеряла сознание в здании комитетов Верховной Рады по ул. Садовая, 3А. После этого срочно вызвали скорую, — рассказал он.

Дмитрий Лубинец также добавил, что Анну Скороход пытались привести в чувства в помещении комитетов. Ей даже стало немного лучше, но потом она снова потеряла сознание. Поэтому ее решили срочно госпитализировать.

8 октября стало известно о смерти Антона Полякова — народного депутата от депутатской группы За будущее. В полиции сообщили, что ему стало плохо в такси. Нардепа пытались реанимировать врачи скорой, но он умер.

Позже Киевская городская прокуратура сообщила, что причиной смерти депутата Антона Полякова стала острая сердечная недостаточность.

По факту смерти депутата от фракции за будущее Антона Полякова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК с пометкой Естественная смерть.