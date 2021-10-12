У Києві 12 вересня відбувся 23-й саміт Україна-ЄС, за підсумками якого президент України Володимир Зеленський, президент Євроради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписали спільну заяву.

Головний посил документу, що складається з 25 пунктів, – сторони домовилися в повній мірі використовувати потенціал Угоди про асоціацію України в ЄС і виконувати взаємні зобов’язання для досягнення цієї мети.

Факти ICTV пройшлися по головним тезам спільної заяви.

Євросоюз підтвердив рішучу відданість подальшому зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України, зокрема шляхом продовження тісної співпраці для зміцнення верховенства права, просування реформ та сприяння сталому економічному зростанню, підтримки зеленої і цифрової трансформацій.

Сторони підтвердили готовність тісно співпрацювати над забезпеченням доступу до вакцин проти Covid-19 в рамках платформи COVAX, зокрема через механізм передачі вакцин ЄС, та надання Україні вакцин через нього державами-членами ЄС.

У ЄС підтвердили сталу підтримку зусиль України, спрямованих на масштабні реформи, особливо в судовій системі та боротьбі з корупцією.

Євросоюз планує запропонувати у 2021 році двосторонню фінансову допомогу в рамках Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI) для підтримки ключових реформ та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно і зоною вільної торгівлі.

– Ми підтверджуємо своє рішуче засудження очевидного порушення суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок актів агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року. Ми не визнаємо та продовжуємо засуджувати незаконну анексію Росією українських Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, посилення мілітаризації півострова, серйозне погіршення там ситуації з правами людини, а також обмеження свободи в’їзду громадян України на Кримський півострів та виїзду з нього, – йдеться в заяві.

ЄС засуджує проведення виборів до Держдуми РФ у Криму 17-19 вересня 2021 року всупереч Мінським домовленостям, до участі в яких залучалися також жителі непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей.

Сторони закликали Росію надати міжнародним організаціям і правозахисникам безперешкодний доступ до окупованого Криму та Донбасу, а також негайного звільнити всіх незаконно утримуваних та ув’язнених осіб.

Україна та ЄС домовилися продовжувати співпрацю для подолання соціально-економічних та гуманітарних наслідків конфлікту на Донбасі, підкреслюючи важливість постачання води, електроенергії та газу через лінію розмежування, сприяти руху людей та товарів.