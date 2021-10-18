Інтерв'ю Володимира Зеленського на Свободі слова: головні тези

У понеділок, 18 жовтня, у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV відбудеться показ ексклюзивного інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Про ціну на газ для споживачів, опалювальний сезон, закон про деолігархізацію, цілодобовий арешт Віктора Медведчука – ці та інші теми прокоментував Володимир Зеленський. Найцікавіше з інтерв’ю очільника української держави – у матеріалі Фактів ICTV.

Ціни на газ

В ексклюзивному інтерв’ю Зеленський запевнив громадян, що наразі Україна має достатньо запасів газу, щоб розпочати опалюваний сезон зі стабільними цінами на газ.

— На сьогодні достатньо газу для суспільства та споживачів за нормальними цінами у порівнянні з європейськими. Ціна зараз становить вже $2 тис. Реальна ціна на ринку, якби влада не втрутилася, становила б для людей щонайменше 50 грн. А так для людей від НАК Нафтогазу – близько 8 грн. Я думаю, що це важливий пакет на рік, який ми запровадили, – зазначив він.

За словами Зеленського, старт опалювального сезону – це відповідальність центральної та місцевої влади.

— Опалювальний сезон – відповідальність всієї влади: як центральної, так і місцевої. Тому ми підписали меморандум. НАК Нафтогаз та центральна влада гарантують дві речі: конкретну стабільну ціну та обсяг. У будь-якому випадку це буде нормальна ціна, – запевнив глава держави.

Закон про деолігархізацію

Зеленський розповів, що наразі уряд не відправив до Венеціанської комісії законопроект про деолігархізацію. За його словами, документ направлять до дорадчого органу Ради Європи після того, як його підпише президент України, оскільки лише тоді його дійсно розгляне Венеціанська комісія.

— Давайте будемо послідовними. Ми знайомі з керівником Венеціанської комісії Джанні Букікіо. Мені здається, він був достатньо здивованим, що йому відправили на розгляд законопроект, який не пройшов друге читання. Тобто це не зовсім зрозумілий документ. Це не остаточний закон. До того ж за нього не проголосували, він не був підписаний президентом України. Він хотів би (це його пряма мова) побачити саме законопроект в остаточному вигляді, підписаний президентом України. І тоді ми з вами отримаємо від них висновки, – переконаний Зеленський.

Він наголосив, що Венеціанська комісія розгляне законопроект лише після того, як його підпише президент України.

— Я розумію, що колишній спікер дуже хотів це зробити швидко, щоб вплинути на те, депутати Верховної Ради України не голосували у другому читанні. Це був політичний крок. Я вважаю, що дрібний та помилковий. Я зателефонував Букікіо і він мені сказав: я вам обіцяю. Ми відправимо законопроект, який буде підписаний президентом України, тому що тоді його б дійсно розглянула Венеціанська комісія.

Цілодобовий арешт Медведчука

За словами Зеленського, якщо Росія підтвердила б, що Віктор Медведчук має російське громадянське, тоді уряд міг розглянути можливість його обміну на інших громадян України, які перебувають зараз за кордоном.

– Медведчук – громадянин України, тож до нього застосовують українське законодавство. З іншого боку, якщо Росія підтвердила б, що у Медведчука є російське громадянство, то цілком можливо. Тоді б ми з задоволенням після цього підтвердження чи хоча б натяку розглянули можливості обміну Медведчука на дійсних героїв і громадян України, які перебувають не в Україні.

Повну версію інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським можна буде переглянути у понеділок, 18 жовтня, о 21.20 у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV.