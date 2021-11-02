Санкції за російські вибори у Криму: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО від 15 жовтня про нові санкції проти громадян Російської Федерації.

Під обмеження потрапили, зокрема, особи, які причетні до проведення виборів у Державну думу РФ на окупованих територіях АР Крим.

Відповідні укази №556, №557, №558, №559 з’явилися на сайті Офісу президента. Загалом під санкції потрапили 49 юридичних осіб та 141 фізична.

Указ №556 передбачає обмеження терміном на три роки проти дев’яти фізичних осіб та 42 юридичних. У списку, зокрема, “начальник Управління ФСБ РФ Республіки Крим” Леонід Михайлюк, “голова виборчої комісії у Севастополі” Сергій Даниленко та інші.

Відповідно до указу №557, санкції запроваджують на 10 років проти 121 громадянина України. Йдеться про осіб, які проживають в Криму та були членами виборчих комісій.

В указі №558 трирічні санкції проти п’яти фізичних осіб. А президентський указ №559 передбачає обмеження на три роки проти однієї юридичної особи та шістьох росіян, які є співробітниками правоохоронних органів. Йдеться, зокрема, про суддів і прокурорів окупованого Криму.

У вересні у США погодили пакет санкцій проти 35 громадян РФ за порушення прав людини. Відповідні поправки до закону підтримали 316 конгресменів.

Обмеження планують запровадити, зокрема, проти прем’єр-міністра Росії, телеведучого Володимира Соловйова та прес-секретаря президента Дмитра Пєскова.

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