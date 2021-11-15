Олена Шуляк очолила партію Слуга народу

На зʼїзді політичної партії Слуга народу 15 листопада проголосували за обрання Олени Шуляк головою політсили.

Про це повідомила спікерка Слуги народу Юлія Палійчук.

За її словами, Шуляк була єдиною кандидаткою на цю посаду.

Виступаючи перед голосуванням, Шуляк окреслила завдання партії на другу половину каденції – швидко, ефективно й гідно підготуватися до нового виборчого циклу.

– Для цього політична сила має трансформуватися відповідно до сучасних викликів, – сказала вона.

Нова лідерка СН планує оновити програму та статут партії, а також створити новий вищий керівний орган – Дисциплінарну комісію.

Шуляк у парламенті обіймає посаду заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також очолює Координаційну раду з проблемних питань у містобудуванні.

Що ще відомо про Олену Шуляк – у біографії на Фактах ICTV.

Фото: Слуга народу