45-річна Олена Шуляк – ймовірна нова очільниця партії Слуга народу. Принаймні саме її рекомендує на цю посаду Олександр Корнієнко, який склав повноваження лідера політсили. 15 листопада на з’їзді відбудеться голосування.

Народна депутатка паралельно обіймає посаду заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також очолює Координаційну раду з проблемних питань у містобудуванні.

Що ще відомо про Олену Шуляк

Киянка, народилася 24 січня 1976 року. Має вищу економічну освіту: магістр (Український транспортний університет), магістр бізнес-адміністрування (МВА) у Міжнародному інституті менеджменту (2003-2005). Багато стажувалася за кордоном. Кілька років заочно навчалася у КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю психологія, але цю освіту не завершила.

З кінця 1990-х займалася підприємницькою діяльністю, була топ-менеджеркою переважно у сфері нерухомості та будівництва.

Зокрема, у 1999 році очолила аудиторську фірму Стандарт.

2000-2006 роки – директорка департаменту аудиту та аналізу фінансово-господарської діяльності фінансово-промислової групи Midland Group.

У 2007 році Шуляк стала генеральною директоркою Midland Development Ukraine.

2005-2007 роки – членкиня наглядової ради Експрес-Банку.

2014-2015 роки – голова наглядової ради Української будівельної спільноти.

Була однією з 18 засновників Спілки українських підприємців, а також членкинею правління ГО Офіс ефективного регулювання (BRDO).

У 2014 році балотувалась до Київської міської ради від партії Демократичний альянс (№5 у списку), а влітку 2019 року під час парламентських виборів обрана народною депутаткою від Слуги народу (№13 у виборчому списку, але як безпартійна) і того ж року стала представницею Кабінету міністрів у Верховній Раді. Була нею до березня 2020 року.

На момент обрання у Верховну Раду була гендиректоркою Midland Development Ukraine.

8 листопада Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії Слуга народу.

19 жовтня його призначили першим віце-спікером парламенту.

Тому він сказав, що хоче зосередитися на реформі роботи Верховної Ради та завданнях, поставлених президентом.

Фото: Слуга народу