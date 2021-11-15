Елена Шуляк возглавила партию Слуга народа

На съезде политической партии Слуга народа 15 ноября проголосовали за избрание Елены Шуляк главой политсилы.

Об этом сообщила спикер Слуги народа Юлия Палийчук.

По ее словам, Шуляк была единственной кандидаткой на этот пост.

Выступая перед голосованием, Шуляк очертила задачу партии на вторую половину каденции – быстро, эффективно и достойно подготовиться к новому избирательному циклу.

– Для этого политическая сила должна трансформироваться в соответствии с современными вызовами, – сказала она.

Новый лидер СН планирует обновить программу и устав партии, а также создать новый высший руководящий орган – Дисциплинарную комиссию.

Шуляк в парламенте занимает должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также возглавляет Координационный совет по проблемным вопросам градостроительства.

Что еще известно об Елене Шуляке – в биографии на Фактах ICTV.

Фото: Слуга народу