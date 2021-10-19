Венеційська комісія рекомендує змінити закон про перехідний період для Криму та Донбасу

Венеційська комісія рекомендувала Україні змінити законопроект про перехідний період для Криму і Донбасу і долучити до роботи над ним жителів тимчасово окупованих територій.

Експерти відзначили, що у законопроекті Міністерства реінтеграції є багато загальних положень. Венеційська комісія застерегла Україну від створення правового вакууму через скасування існуючих актів, які стосуються Криму і Севастополя.

– Деякі категорії осіб, безпосередньо пов’язані з законопроектом, що в основному проживають у східних областях України і в Автономній Республіці Крим, могли мати досить обмежену можливість брати участь у цих консультаціях. Вкрай важливо залучати ці категорії до наступних обговорень, що стосуються як реалізації законопроекту, так і ухвалення будь-яких інших юридичних актів, що доповнюють цей законопроект, – йдеться у висновку.

Крім того, на думку експертів Венеційської комісії, необхідно привести у відповідність до міжнародного права положення щодо відповідальності за кримінальні правопорушення, вчинені у зв’язку з тимчасовою окупацією, а також відобразити у проекті особливий конституційний статус Криму та Севастополя.

Окрему увагу фахівці радять звернути на те, щоб звузити та уточнити положення щодо люстрації, врахувавши, що за міжнародними стандартами вона обмежується найважливішими посадами в державі.

Венеційська комісія отримала проект закону Про засади державної політики перехідного періоду в липні цього року.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що цей документ – перший із пакету законодавчих ініціатив, які мають на меті забезпечити деокупацію та безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України та громадян, які наразі вимушено проживають у тимчасовій окупації.

Джерело: Венеційська комісія