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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Розвідка не фіксує нетипового переміщення військ РФ на кордоні – Міноборони

Ганна Маляр

Головне управління розвідки Міноборони станом на 1 листопада не фіксує переміщення військ, його наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі Свободи слова на ICTV.

Таким чином заступниця очільника відомства спростувала інформацію іноземних ЗМІ про концентрацію збройних сил РФ біля кордону з Україною.

– Воєнна розвідка постійно веде спостереження за діями військ держави-агресора, за кількісною зміною, за переміщенням цих військ, за наближенням до державного кордону, – наголосила Ганна Маляр.

Тому, стверджує заступниця міністра, перш ніж інформація з’явиться в пресі або соціальних медіа, спершу вона з’являється у воєнної розвідки та військово-політичного керівництва України, яке може вчасно ухвалити рішення.

– Те, що нині відбувається, трактується як планові заходи в межах переміщення військ після завершення навчання, – говорить Ганна Маляр.

За її словами, випадки інформаційної провокації є непоодинокими і їх постійно фіксують напередодні  політичних зустрічей або певних подій.

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