Відео журналіста Юрія Бутусова у Facebook, де він стріляє із гаубиці Д-20 калібру 152 мм нібито у бік окупантів, спричинило суспільний резонанс та миттєву реакцію Державного бюро розслідувать і Міністерства оборони.

Що відомо про кримінальне провадження ДБР, відкрите за фактом пострілу цивільної особи зі зброї, і чому сам Бутусов пов’язує його із перепалкою з президентом Володимиром Зеленським під час прес-конференції – у матеріалі Фактів ICTV.

З чого почався скандал

27 листопада журналіст Юрій Бутусов оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі коротке відео стрільби зі 152-міліметрової гаубиці Д-20, присвятивши його вшануванню пам’яті жертв Голодомору та супроводжуючи словами: по російських окупантах вогонь!

Він пояснив, що кадри знято дуже давно під час тренувань підрозділів територіальної оборони, але “в суворій відповідності до чинних конвенцій та заборон”. Водночас журналіст наголосив, що може бути причетний “виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу”.

Уже наступного дня ДБР відкрило кримінальне провадження для вивчення всіх обставин зафільмованого пострілу.

Сам Бутусов, який 26 листопада посперечався із президентом Володимиром Зеленським, назвав справу просто “помстою”.

Глава держави під час прес-марафону звинуватив журналіста, що саме він відповідальний за загибель українських військових через публікацію інформації про застосування турецьких безпілотників на Донбасі.

– Президент Зеленский помстився мені за свою ганебну прес-конференцію. Державне бюро розслідувань щойно порушило проти мене справу за статтею 437 – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, – написав журналіст у наступному повідомленні в соцмережі.

Пояснення ДБР у “справі Бутусова”

Слідчі Державного бюро розслідувань 28 листопада справді відкрили провадження, щоб перевірити законність дій журналіста на відео, яке він виклав у мережі. Йдеться про дві статті ККУ – 414 (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Там пояснили, що перевірка торкнеться також посадовців, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння, і закликали українців при публікації будь-яких матеріалів враховувати можливі негативні наслідки для інформаційної безпеки держави.

У відповідь на звинувачення Бутусова у відомстві наголосили, що провадження за постом журналіста порушено за фактом, а не проти особи:

– Звертаємо увагу журналістів та лідерів громадської думки, що кримінальне провадження порушене не проти журналіста Юрія Бутусова, а за означеним у його публікації фактом. У Кримінальному кодексі взагалі немає такого поняття, як справа. Є кримінальне провадження, порушене за тим чи іншим фактом, і поки нікому не висунуто підозри, воно не може бути проти будь-кого взагалі.

У ДБР сказали, що предметом розслідування є з’ясування обставин, тобто, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї, і попросили не втягувати відомство у політику, оскільки вони займаються винятково злочинами посадових осіб.

Реакція Міноборони на відео Бутусова

У Міністерстві оборони категорично засудили публікацію будь-яких матеріалів, які можуть стати приводом на провокацій з боку країни-агресора.

– На тлі того, що наші західні партнери постійно заявляють про високу ймовірність ескалації в Україні, і дані наших розвідок про присутність російських військ вздовж українського кордону збігаються, РФ шукає найменший привід для провокацій та реалізації своїх намірів, – пояснили в оборонному відомстві.

Там заявили, що ворог вже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах.

– Публікація подібних відео у такому контексті, і зокрема зазначеного, є черговим прикладом того, як свідомо чи несвідомо можна виступити на боці ворогів України в інформаційному протистоянні, – наголошують у Міноборони.

Там нагадали, що ЗСУ неухильно дотримуються Мінських домовленостей, тому не застосовують озброєння калібром понад 100 мм та відкривають вогонь лише у відповідь у випадках, коли дії окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян.

Отже, окрім того, що ДБР розслідує обставини, за яких було зняте відео, викладене Бутусовим, головнокомандувач ЗСУ наказав розпочати службову перевірку.

Фото: Юрій Бутусов