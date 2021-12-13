Декілька днів в Україні обговорюють скандал, в який потрапив колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі. Уряд сьогодні звільнив його з посади у МВС.

На минулому тижні чиновник почав конфліктувати з правоохоронцям на блокпості у Краматорську. Вони попросили Гогілашвілі показати документи, на що він грубо відповів силовикам.

Чиновник почав доводити, що він не повинен витрачати час на те, щоб підтверджувати свою особу. Після такої поведінки вже екс-заступник очільника МВС миттєво потрапив у новинні сюжети журналістів.

На скандал відреагували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та президент України Володимир Зеленський. Після відставки Гогілашвілі суспільство прикувало увагу до його дружини – Марії Левченко.

Що відомо про Марію Левченко

Вперше ім’я Марії Левченко стало відомим громадськості понад 1,5 року тому. Тоді журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про спеціальну операцію, яка стала провальною, з затримання членів ПВК Вагнера.

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Він розповів, що Левченко була присутня на секретній нараді за участі Зеленського, під час якої спецоперацію скасували. Його слова потім підтвердив колишній керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба.

Довірена особа Зеленського?

Ця інформація обурила суспільство. За непідтвердженою інформацією, вона була особистим секретарем президента. Тобто людина, яка обіймає таку посаду, не повинна мати доступу до державної таємниці.

У засобах масової інформації стверджують, що Марія Левченко могла бути помічницею Володимира Зеленського ще до президентства – під час його роботи у Кварталі 95.

Однак ці дані можуть бути неправдивими. Левченко, ймовірно, навіть не працювала офіційно в Офісі президента.

За даними декларації Гогілашвілі, основне місце роботи його дружини у 2019 та 2020 роках – ТОВ Студія Квартал 95.

А декларація Левченко як кандидата на посаду секретаря президента України відсутня, тому, ймовірно, вона могла не працювати в Офісі глави держави.

Фото: Марія Левченко