Несколько дней в Украине обсуждают скандал, в который попал бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили. Правительство сегодня уволило его с должности в МВД.

На прошлой неделе чиновник начал конфликтовать с правоохранителями на блокпосте в Краматорске. Они попросили Гогилашвили показать документы, на что он начал грубить силовикам.

Чиновник начал доказывать, что он не должен тратить время на то, чтобы подтверждать свою личность. После такого поведения экс-замглавы МВД мгновенно попал в новостные сюжеты журналистов.

На скандал среагировали министр внутренних дел Денис Монастырский и президент Украины Владимир Зеленский. После отставки Гогилашвили общество приковало внимание к его жене – Марии Левченко.

Что известно о Марии Левченко

Впервые имя Марии Левченко стало известно общественности более 1,5 лет назад. Тогда журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию о ставшей провальной специальной операции по задержанию членов ЧВК Вагнера.

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Он рассказал, что Левченко присутствовала на секретном совещании с участием Зеленского, во время которого спецоперацию отменили. Его слова затем подтвердил бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба.

Доверенное лицо Зеленского?

Эта информация возмутила общество. По неподтвержденной информации, она была личным секретарем президента. Однако человек, занимающий такую ​​должность, не должен иметь доступ к государственной тайне.

В СМИ утверждают, что Мария Левченко могла быть помощницей Владимира Зеленского еще до президентства — во время его работы в Квартале 95.

Однако эти данные могут быть ложными. Левченко, вероятно, даже не работала официально в Офисе президента.

По данным декларации Гогилашвили, основное место работы его супруги в 2019 и 2020 годах – ООО Студия Квартал 95.

А декларация Левченко как кандидата на должность секретаря президента Украины отсутствует, поэтому, вероятно, она могла не работать в Офисе главы государства.

Фото: Мария Левченко