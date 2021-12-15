ПП-2 і реанімація нормандського формату: деталі зустрічі Зеленського з Шольцем

Під час переговорів у Брюсселі президент Володимир Зеленський доніс до нового канцлера Німеччини Олафа Шольца принципові позиції України.

Деталі розмови двох лідерів розкрив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Президент Зеленський провів у Брюсселі важливі перші переговори з новим главою уряду ФРН Шольцем. Була конструктивна зустріч, де між лідерами встановився особистий контакт, – розповів дипломат.

За його словами, йшлося також про Північний потік-2, реанімацію нормандського формату, енергетичну безпеку та європейську інтеграцію України.

Кулеба наголосив, що у відносинах України і Німеччини зараз необхідно вирішити кілька важливих проблем і контакт лідерів дав дуже серйозний поштовх для їх вирішення.

Володимир Зеленський запросив Олафа Шольца в Україну, а також привітав його із призначенням та побажав успіхів.

У розмові Зеленський зазначив, що Україна розраховує на підтримку німецької сторони щодо збереження транзиту газу після 2024 року.