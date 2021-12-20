Спільна декларація саміту Люблінського трикутника, який відбувся сьогодні в селі Гута (Івано-Франківська область), фіксує чітку підтримку членства України в Євросоюзі та НАТО.

Про це поінформував президент України Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками саміту.

Він зазначив, що один із найважливіших елементів зовнішньої стратегії України – це взаємодія з Польщею та Литвою в рамках Люблінського трикутника. І сьогодні відбулася перша особиста зустріч трьох президентів у цьому форматі.

– Вона засвідчила єдність наших позицій, оцінок, підходів – як щодо актуальних питань для наших держав, так і щодо ключових викликів у нашому регіоні, – заявив Зеленський.

Президент додав, що доказом такої єдності є підписання сьогодні підсумкової декларації саміту.

– Важливо, що спільна декларація фіксує чітку підтримку членства України в ЄС і НАТО, боротьбу з російською агресією. Сьогодні ми скоординували кроки з підтримки нашої європейської і євроатлантичної інтеграції на наступний 2022 рік. Наше спільне завдання – стримати загрозу з боку Росії, захистити Європу від агресивної політики РФ. Сьогодні Україна, Польща і Литва перебувають в авангарді цього стримування, – наголосив Зеленський

За словами президента, під час саміту обговорювалися питання міграційної кризи, котра триває на кордонах країн Євросоюзу і Білорусі.

Ще однією темою саміту була ескалації на тимчасово окупованих територіях і кордоні України. Зеленський уточнив, що розповів президентам Польщі та Литви про мирні ініціативи України в рамках Тристоронньої контактної групи, спроби організувати зустріч в Нормандському форматі, готовність до діалогу.

– Україна разом із партнерами активно працює над згуртуванням світової спільноти і союзників навколо ідей безпеки, миру та стабільності в Європі та всьому світі, – заявив президент.