Совместная декларация саммита Люблинского треугольника, который прошел сегодня в селе Гута (Ивано-Франковская область), фиксирует четкую поддержку членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита.

Он отметил, что одним из важнейших элементов внешней стратегии Украины является взаимодействие с Польшей и Литвой в рамках Люблинского треугольника. И сегодня прошла первая личная встреча трех президентов в этом формате.

– Она засвидетельствовала единство наших позиций, оценок, подходов – как по актуальным вопросам для наших государств, так и по ключевым вызовам в нашем регионе, — заявил Зеленский.

Президент добавил, что доказательством такого единства является подписание сегодня итоговой декларации саммита.

– Важно, что совместная декларация фиксирует четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией. Сегодня мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции на следующий 2022 год. Наша общая задача – сдержать угрозу со стороны России, оградить Европу от агрессивной политики РФ. Сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания, – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, во время саммита обсуждались вопросы миграционного кризиса, продолжающегося на границах стран Евросоюза и Беларуси.

Еще одной темой саммита была эскалация на временно оккупированных территориях и границе Украины. Зеленский уточнил, что рассказал президентам Польши и Литвы о мирных инициативах Украины в рамках Трехсторонней контактной группы, попытках организовать встречу в Нормандском формате, готовности к диалогу.

– Украина вместе с партнерами активно работает над сплочением мирового сообщества и союзников вокруг идей безопасности, мира и стабильности в Европе и всем мире, – заявил президент.

Справка. Люблинский треугольник – это платформа, в рамках которой происходит сотрудничество между Украиной, Литвой и Польшей в экономической, социально-гуманитарной сферах, а также в сфере безопасности. Решение о создании Люблинского треугольника 28 июля 2020 года приняли глава МИД трех стран: Дмитрий Кулеба, Линас Линкявичюс и Яцек Чапутович.

Сегодня Украину посетили президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа для участия в саммите Люблинского треугольника. Участником саммита стал и украинский лидер Владимир Зеленский. Встреча проходит в президентской резиденции Синегора в селе Гута (Ивано-Франковская область).